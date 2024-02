L’indiscrezione: Kiyine può tornare in Italia, c’è la Triestina

Sofian Kiyine può tornare in Italia, trattativa in corso con la Triestina. L’ex Lazio e Salernitana classe 1997 gioca attualmente in Belgio con il Leuven. La Triestina ci sta provando.

Foto: Twitter Leuven