L’indiscrezione: Kim-Solbakken (e non solo). Il Napoli pronto a scattare

Il Napoli è pronto a scattare. Per Kim la svolta è totale, dovrebbe accadere qualcosa di inimmaginabile per modificare uno scenario già scritto. Il Napoli pagherà la clausola di circa 20 milioni, ha un accordo sull’ingaggio che – con i bonus – sfiorerà i 3 milioni a stagione, il Fenerbahce ha dato il via libera. Appurato che il Napoli messo la freccia da martedì per Solbakken a parametro zero, ma per gennaio, l’opzione Deulofeu resta sempre in piedi. Anche questo un tormentone visto che stiamo andando avanti da circa due mesi, ma il fatto c’è Deulofeu per il momento non abbia fatto altre scelte è un aspetto significativo. Il Napoli sta parlando con il Monza per Petagna, piace Simeone ma l’idea è quella di non spendere 15-16 milioni e quindi dipende dalla formula. Un portiere esperto arriverà con calma, Neto e Kepa sono profili che piacciono, ma nel caso dello specialista del Chelsea ci vorrebbe un contributo congruo sull’ingaggio.

Foto: twitter Fenerbahce