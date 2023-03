L’indiscrezione: Kessie è sempre un obiettivo Inter. Naby Keita no

Franck Kessie resta un obiettivo concreto dell’Inter per la prossima stagione, dopo la rincorsa dello scorso gennaio che non ha portato ad alcun tipo di accordo. Ma l’identikit resta ben impresso nella testa del club nerazzurro, con o senza Brozovic nella trattativa. Con Calhanoglu a un passo dall’annunciato rinnovo, un colpo centrocampo ci sarà, in nome della fisicità e proprio per questo l’ivoriano ex Milan, non felicissimo a Barcellona (a prescindere dalla soddisfazione di ieri), è in cima alla lista del gradimento. Non ci sono assolutamente riscontri su Naby Keita, in scadenza con il Liverpool e accostato nelle ultime ore all’Inter. Non ci sono stati contatti diretto o indiretti, semplicemente perché è un profilo che non interessa.

Foto: Twitter Barcellona