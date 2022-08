L’indiscrezione: Kepa-Napoli, contatti telefonici no stop. È una priorità come Raspadori

Nessun incontro per Kepa al Napoli. Semplicemente perché il suo agente fa parte del gruppo di lavoro che ha portato De Ketelaere al Milan, quindi in queste ore è stato impegnato nella trattativa per la svolta rossonera. Ma i contatti con il Napoli sono telefonicamente no stop, il portiere ha scelto e vuole raggiungere presto il nuovo club. Bisogna trovare la quadratura definitiva, ma il profilo in pole è sempre quello di Kepa. Il Chelsea ha aperto perché tenere anche lo spagnolo significherebbe svalutarlo ulteriormente, la svolta Napoli gli consentirebbe di giocare e rilanciarsi. Capitolo Raspadori: per il Napoli e per Spalletti resta una priorità, si invoca una sforzo di De Laurentiis a prescindere da Zielinski ancora bloccato. E i prossimi giorni saranno fondamentale per trovare la quadratura con il Sassuolo.

Foto: Instagram personale