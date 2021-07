L’indiscrezione: Keita Balde-Inter possibile a una sola condizione

L’agente di Keita Balde ha parlato di un forte interesse dell’Inter per il suo assistito rientrato al Monaco dal prestito con la Samp. Più che altro si tratta di un gradimento di Simone Inzaghi che lo conosce bene dai tempi della Lazio e che lo ha incontrato recentemente in vacanza.

La realtà è un’altra: operazione possibile soltanto in caso di uscita di Pinamonti. E oggi il giovane attaccante è aggrappato all’Inter anche in virtù di un ingaggio non lontano dai 3 milioni a stagione (bonus compresi). Se si trovasse una soluzione per Pinamonti, l’opzione Keita potrebbe essere attuale, ma al momento è tutto fermo.

Foto: Twitter Sampdoria