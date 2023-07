Sheriff Kassama si è legato nuovamente al Monza dopo la parentesi (in prestito) con la Primavera dell’Inter. Il difensore centrale classe 2004, che ha dimostrato di avere buonissime qualità, proseguirà in Brianza il suo percorso di crescita. In giornata si è legato al Monza con un contratto triennale, ecco la foto della firma.