L’indiscrezione: Karagumruk, vertice per chiudere Touré, via libera Genoa

Il Genoa aspetta Miranchuk, ma deve anche sfoltire l’organico. Vi abbiamo già anticipato la svolta Biraschi al Karagumruk in prestito, il difensore ha firmato e già domani dovrebbe essere in Turchia. Oggi, invece, è atteso il procuratore del centrocampista Abdoulaye Touré per trovare gli accordi definitivi dopo gli intoppi dei giorni scorsi. C’è il via libera del Genoa, anche Touré in uscita.

Foto: Instagram personale