L’indiscrezione: Kalulu-Juve, Motta avalla. I dettagli. E Djaló vuole andar via

Pierre Kalulu avanza velocemente verso la Juventus. C’è un accordo di massima per il prestito oneroso a 3 milioni, diritto di riscatto che diventa obbligo a un certo numero di presenze per altri 14 milioni. Si sta lavorando proprio sul dettaglio delle presenze che possono portare dal diritto all’obbligo. In aggiunta altri tre milioni di bonus, per un totale di 20. Siamo davvero vicini alle intese definitive, Thiago Motta ha avallato in assenza di altre soluzioni. Kalulu può giocare sulla fascia e al centro esattamente come Cabal, ma l’ex Verona era stato una sua richiesta mentre Kalulu quasi una necessità per non arrivare agli ultimi giorni di mercato a caccia di un difensore. Nel frattempo Djaló ha chiesto di andar via: è vero, era già fuori dai giochi ma adesso ha fretta di cambiare aria. Il Porto può essere una possibilità, ma non l’unica.

Foto: Instagram Kalulu