L’indiscrezione: Kabak, il Milan insiste e prepara il rilancio

Kabak ha costi molti alti, ma il Milan non molla. Anzi. Dopo aver incontrato gli agenti per il difensore centrale classe 2000 dello Schalke 04 i contatti restano vivi e andranno avanti no stop anche durante la notte. I tedeschi sparano alto, una cifra che si avvicina – con i bonus – ai 30 milioni, in passato hanno detto detto no anche a proposte da 25 milioni. Il Milan ha il tesoretto derivante dalla cessione di Paquetà e dalla qualificazione alla fase a girone dell’Europa League. Per questo motivo prepara il rilancio rispetto alla proposta iniziale vicina ai 20 milioni con i bonus. Kabak continua a essere l’obiettivo principale per la difesa.

Foto: instagram personale