L’indiscrezione: Juventus, può essere una settimana chiave tra entrate e uscite

La Juventus ha una strategia molto chiara: un paio di uscite almeno nei prossimi giorni (possibilmente almeno una in questa settimana) per chiudere altri due colpi dopo Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram. Gli indiziati sono Koopmeiners e Todibo, possiamo definirle priorità. Ripetiamo: Sancho (diventato ora un passaparola anche da parte di chi mai se n’è occupato) piace molto, ma per il momento solo in prestito. E tutto andrebbe a buon fine soltanto se nel frattempo non si presentasse un altro club con un’offerta per il cartellino. Sancho finora ha aspettato la Juve, dovrà farlo per diversi giorni con tutti gli eventuali rischi del caso. Ma le priorità sono Todibo perché è il difensore centrale perfetto per Thiago Motta e Koopmeiners che sta aspettando da settimane l’accordo tra Atalanta e Juventus. Come finanziare questi due colpi? Con almeno due uscite tra Soulé (il Leicester insisterà, la Roma non ha ancora presentato un’offerta), Huijsen (PSG e non solo) e Chiesa (la partita con la stessa Roma è ancora aperta). La valutazione complessiva dei tre è tra gli 80 e gli 85 milioni circa, chiudere un paio di uscite (senza dimenticare le altre) significherebbe poter aumentare il cash per andare su Todibo e Koopmeiners. La strategia è questa da settimane o mesi, ora bisogna chiudere.

Foto: Instagram Atalanta