L’indiscrezione: Juve Under 23, Gilardino resta in corsa per la panchina

Alberto Gilardino resta in corsa per la panchina della Juve Under 23. Dopo aver detto no alla Pro Vercelli, l’allenatore aspetta una risposta definitiva, ha ancora chance ma deve guardarsi da Lamberto Zauli l’altro candidato per subentrare a Fabio Pecchia.

Foto: sito Spezia