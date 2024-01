L’indiscrezione: Juve Stabia, via libera Triestina per Adorante

La capolista Juve Stabia si rafforza, pochi minuti fa il via libera della Triestina per l’attaccante Andrea Adorante, classe 1998, protagonista nella prima parte della stagione. Ora Adorante lascia Trieste per andare a Castellammare di Stabia.