La Juve Stabia cerca un direttore sportivo per ripartire, ci sono stati diversi contatti nelle ultime settimane. Ma nei prossimi giorni ci sarà la fumata bianca: in queste ore sta avanzando Giuseppe Di Bari, ex Foggia, che ha avuto contatti proficui e che ha buone chance di battere la concorrenza. Non è stata presa una decisione definitiva, ma Di Bari avanza.

Foto: Sito Juve stabia