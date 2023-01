L’indiscrezione: Juranovic-Monza, due incontri in 24 ore e priorità di Galliani

Accostato a lungo al Torino senza grande profondità, Josip Juranovic è una priorità di Galliani e del Monza, un altro grande colpo dopo Brekalo. Ci sono stati due incontri in 24 ore dopo quello di ieri anticipato da Sportitalia. La valutazione per l’esterno croato del Celtic e di 6-7 milioni, il Monza cerca la formula giusta per chiudere e lascia Lazovic sullo sfondo.

Foto: Instagram personale