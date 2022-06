L’indiscrezione: Joao Pedro-Torino, incontro a pranzo. Ieri sondaggio del Monza

Joao Pedro e il Torino: un tormentone che torna attuale. Tra poco ci sarà un incontro tra il club granata e l’agente Marco Piccioli per tornare a parlare del possibile trasferimento dell’attaccante classe 1992 che ha ancora un anno di contratto con il Cagliari. Dopo la retrocessione la sua partenza sembra inevitabile, esattamente come dovranno un po’ scendere le richieste di Giulini che chiedeva 10 milioni. Il Torino proporrà 7 milioni più eventuali bonus, il nodo sarà quello della percentuale che il Cagliari – in caso di cessione- dovrà riconoscere all’Estoril. Joao Pedro piace a tanti: nelle scorse settimane c’erano stati contatti con la Fiorentina, ieri si è mosso il Monza, anche il Galatasaray del nuovo direttore sportivo Sensibile ha fatto un sondaggio. Ma intanto il summit con il Torino…

Foto: Twitter SerieA