L’indiscrezione: Izco domani a Cosenza per le visite. Quattro mesi di contratto

Un rinforzo di esperienza. Domani Mariano Izco, centrocampista svincolato ex Catania e Chievo, sarà a Cosenza per le visite. La voce di un interesse per l’ormai 36enne argentino era circolata diverse ore fa su Cosenza Channel. Possiamo andare oltre: l’argentino lascerà Catania nella tarda mattinata di domani per essere in Calabria già nel pomeriggio. Le visite serviranno a verificare le sue condizioni, visto che è inattivo da diverso tempo (ultima esperienza a Crotone nella stagione 2017-2018, è svincolato dallo scorso primo luglio). Se tutto andrà nel migliore dei modi Izco firmerà un contratto fino al 30 giugno, quindi per poco più di quattro mesi, quasi sicuramente senza opzioni.

Foto: zimbio