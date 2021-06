L’indiscrezione: Italiano-Fiorentina si sblocca. Nel pomeriggio summit

Vincenzo Italiano alla Fiorentina: penale da un milione o non penale, si sblocca. Già nel pomeriggio quando ci sarà un summit per arrivare alla soluzione. Il via libera ormai in automatico è scontato, soltanto nuovi e impensabili problemi potrebbero rimettere in discussione tutto. La Fiorentina aspetta Italiano e potrà abbracciarlo presto, dimenticando un periodo molto difficile e complicato. E nelle speranza di poter ripartire dopo due anni difficili, i primi della gestione Commisso.

Foto: Twitter Spezia