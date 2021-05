L’indiscrezione: Inzaghi, la nuova offerta Lazio. E l’Inter è in attesa

Prima l’incontro con Lotito, senza Tare. Quindi, la cena a Formello per sbloccare la vicenda relativa al rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Tutti presenti a Formello, Tare compreso. Evidentemente prima si dovevano approfondire gli aspetti economici, la Lazio ha offerto un rinnovo vicino ai 2,5 milioni a stagione. Può essere una svolta? La Lazio spera di incassare il via libera definitivo. L’ultima parola a Inzaghi, con l’Inter in attesa.

Foto: Twitter Lazio