L’indiscrezione: Inter, zero offerte per Audero. Falcone è la controprova

Il trasferimento a Lecce di Falcone a titolo definitivo, anticipato stamattina da Sportitalia, è la prova provata che l’Inter non ha mosso alcun tipo di passo in direzione Audero. Ieri si era sparsa la voce addirittura di una proposta da 7 milioni, non sarebbe stata una mossa logica. Non fosse altro perché la prima scelta Inter è Sommer, con la fondata speranza di risolvere presto. E se l’Inter non paga ancora la clausola da 6 milioni per lo svizzero del Bayern, per quale motivo dovrebbe spenderne uno in più per lo specialista della Samp? La Samp deciderà con calma per Audero che potrebbe essere titolare in Serie B oppure andar via. Non escludiamo che una big possa materializzarsi più avanti, ma di sicuro l’Inter non ha mosso passi ieri perché ha altre priorità.

Foto: twitter Samp