L’indiscrezione: Inter, sono Bellanova e Cambiaso le scelte (confermate) per le fasce

L’Inter ha fatto scelte precise per le due fasce, nei prossimi giorni andrà a chiudere. Per la corsia di destra l’opzione è Raoul Bellanova, l’incontro con il Cagliari delle ultime ore è propedeutico per una rapida definizione: la valutazione è di 7-8 milioni con possibile contropartita tecnica. Per l’altra corsia (mancina) il nome è quello di Andrea Cambiaso: è vero che nei prossimi giorni ci sarà un contatto o un summit con la Juve, ma l’Inter ha intenzione di chiudere e presto incontrerà il Genoa.

Foto: Twitter Genoa