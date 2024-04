L’indiscrezione: Inter, nessun incontro per David. E nessuna trama per Hermoso. Su Thuram…

L’Inter non ha incontrato l’agente di Jonathan David, a Milano come ribadito da una storia social, a dispetto di indiscrezioni senza fondamento circolate nelle ultime ore. E soprattutto non ha intenzione di valutare eventuali offerte Thuram per ricavare chissà quale plusvalenza: la posizione di oggi è chiara, sarebbe sorprendente se cambiasse nei prossimi mesi. Quel Thuram che viene messo sul mercato da chi, la notte dell’irruzione decisa dell’Inter, lo aveva mandato al Milan con tanto di cilindro… David comunque può lasciare il Lille, lo seguono Milan, Napoli – trame già raccontate – e qualche importante club inglese. Speculazioni a parte, i nerazzurri si preparano ad accogliere Taremi come Zielinski, ci sarà tempo per eventuali altre valutazioni. Di sicuro non su Hermoso, il difensore centrale che fin qui non ha rinnovato con l’Atletico Madrid il contratto in scadenza a giugno, ma che mai è stato cercato dall’Inter.

Foto: Instagram David