L’indiscrezione: Inter, l’esito dell’incontro per Skriniar. La deadline. Diakhaby non interessa

L’Inter sta parlando in modo fitto per avvicinarsi all’accordo con Milan Skriniar, il difensore slovacco è in scadenza. Poco fa c’è stato un incontro, probabilmente serviranno altri contatti e incontri, non è un discorso che si risolve in dieci minuti. Tuttavia l’Inter ha intenzione di sfondare il muro dei 6 milioni a stagione, come aveva fatto per Brozovic, aggiungendo bonus e convincendo Skriniar che ha sempre il Paris Saint-Germain alle costole. Insomma, la fiducia evidenziata da Marotta nelle ultime settimane dovrebbe essere accompagnata dai fatti. La deadline è stata fissata: dentro o fuori entro dicembre, l’Inter ovviamente spera dentro. Una cosa è sicura: all’Inter non interessa Mouctar Diakhaby, difensore centrale classe 1996 del Valencia con un contratto in scadenza che potrebbe presto rinnovare.

Foto: Instagram Skriniar