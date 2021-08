L’indiscrezione: Inter, ecco cosa può accadere dopo Dzeko e Dumfries

L’Inter ha chiuso i primi due colpi, anche in modo rapido, mantenendo le promesse e le premesse. Prima Edin Dzeko per l’attacco, poi Denzel Dumfries per la fascia destra, di sicuro pedine di qualità per Simone Inzaghi. E ora?

Abbiamo sempre detto che l’Inter è nelle condizioni di poter chiudere quattro operazioni: due carte sono già in mano e le altre due? La priorità per l’attacco resta sempre Duvan Zapata, il club nerazzurro vuole aspettare che l’Atalanta trovi un sostituto, non ha in questo momento fretta di decidere in 24-48 ore. L’alternativa è Joaquin Correa, anche se la Lazio chiede cifre iperboliche, ma le condizioni possono cambiare. Tutte le altre soluzioni per l’attacco verranno valutate soltanto se, nella scaletta gerarchica, dovessero saltare gli obiettivi prioritari. Pinamonti resta sempre vicino all’Empoli, mentre per Nandez ribadiamo quanto abbiamo già raccontato: è una partita che potrà riaprirsi, con una tempistica tutta da stabilire.

Foto: Twitter Atalanta