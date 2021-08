L’indiscrezione: Inter-Correa, partita a scacchi. Conferme su Belotti in lista

Tra Inter e Lazio è una partita a scacchi per Joaquin Correa. L’argentino è di sicuro il primo nome di Simone Inzaghi, oggi ci sono stati contatti indiretti, la volontà resta quella di chiudere nel giro di 48 ore. La deadline era stata fissata per mercoledì, dobbiamo aspettare: l’Inter mette sul tavolo 30 milioni, la Lazio vuole i bonus e non intenderebbe portare avanti il discorso legato alla percentuale su futura vendita. Tra l’altro la Lazio ha bloccato Kostic che ha un accordo totale, ma deve prima risolvere il quiz Correa (vedremo solo in un secondo momento se eventualmente Kostic arriverà a prescindere). Scamacca resta in questa mini lista, per una possibile doppia operazione in attacco se arrivasse Correa e non Belotti.

Foto: Twitter Lazio