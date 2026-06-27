L’indiscrezione: Inter-Chalobah tre anni dopo. C’è sempre interesse

27/06/2026 | 12:01:16

L’Inter e il difensore centrale Trevoh Chalobah: è destino. Una storia nata oltre tre anni fa (era esattamente il 12 giugno) quando vi avevamo parlato di una missione nerazzurra a Londra per Lukaku ma anche per il classe 1999 da tempo un pallino dell’Inter. Ci tornammo anche un anno dopo, era l’estate 2024, ma in quelle situazioni Ausilio non cercava uno specialista di piede destro. Adesso sì e il nome va tenuto in considerazione, dopo gli approcci per Chalobah del Como che fin qui non ha approfondito. Nel frattempo l’Inter dovrà prendere una decisione definitiva su Solet, ci sono gli accordi con il diretto interessato ma da qualche giorno c’è stand-by con l’Udinese.

Foto: Instagram Chalobah