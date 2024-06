L’indiscrezione: incontro Empoli-Nicola. Il Cagliari aspetta

Davide Nicola incontrerà l’Empoli entro domani e prenderà una decisione definitiva. Dopo la salvezza è scattato il rinnovo automatico, il colloquio con Corsi e con il nuovo. direttore sportivo Gemmi servirà a capire le motivazioni dello stesso allenatore. Il Cagliari è uscito allo scoperto dopo il naufragio della trattativa per Baroni a lungo il primo della lista: quattro giorni fa Giulini ha incontrato l’allenatore che si era promesso alla Lazio e che per cortesia ha voluto rispettare l’impegno precedentemente preso con il numero uno del club sardo. Dal no di Baroni il Cagliari è entrato in una fase di riflessione, ha valutato varie situazioni e ora ha puntato Nicola. L’incontro sarà decisivo, l’Empoli punta sull’artefice della salvezza, ma se non lo vedesse convinto potrebbe liberarlo.

Foto: instagram Empoli