L’indiscrezione: Immobile e la Lazio, per ora nessuna richiesta di adeguamento

Ieri c’è stato un incontro tra Lotito e uno degli agenti di Ciro Immobile. Ma si è trattata di una visita di cortesia, non certo di un summit per parlare di adeguamento. Immobile resta ben saldo alla Lazio, dopo gli spifferi arabi che non hanno portato a decisioni concrete. E ogni giorno che trascorre depone a favore del club biancoceleste. Fermo restando che non ci sono dialoghi in corso per ritoccare gli attuali emolumenti del capitano biancoceleste.