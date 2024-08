L’indiscrezione: Ilic, il Torino aveva accettato 18 milioni più bonus. Ma poi con lo Zenit…

Il Torino si prepara per un’altra stagione nella speranza che consenta di centrare l’Europa, eterno sogno per ora incompiuto. Aggiornamento: il Torino aveva accettato i 18 milioni più bonus dello Zenit per Ilic, ma negli ultimi giorni il club russo aveva interrotto i collegamenti. Adesso sono emersi altri problemi che mettono l’affare sempre più in stand-by e quindi a rischio. Ora la speranza è che qualche situazione si sblocchi presto, in modo da organizzare il mercato in entrata – sempre improvvisato – del direttore tecnico Vagnati. E forse questa è una delle motivazioni di un Torino che mai fa il salto, l’eterno ritornello di una tifoseria sempre più delusa. L’esempio Erlic il più recente: i granata lo hanno seguito a lungo, il Bologna è andato in corsia di sorpasso e lo ha chiuso in dieci minuti…

Foto: Twitter Torino