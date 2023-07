L’indiscrezione: il Verona propone Lasagna per Bonazzoli

Uno scambio impostato, proposto dal Verona, ma che non è ancora caldo. All’Hellas, che presto accoglierà Saponara come anticipato, piace Bonazzoli che però vuole prima valutare eventuali altre destinazioni. E alla Salernitana è stato proposto Kevin Lasagna che quasi sicuramente lascerà Verona. Valutazioni in corso su uno scambio appena impostato.

Foto: Instagram Lasagna