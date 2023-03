L’indiscrezione: il Tribunale vieta nuovamente alla Reggina il pagamento dei contributi

Esattamente come un mese fa. Il Tribunale di Reggio Calabria ha vietato alla Reggina il pagamento dei contributi fiscali, all’interno di un piano di ristrutturazione concordato in relazione ai debiti delle gestioni precedenti a quella di Felice Saladini. Era accaduta la stessa cosa per le scadenze del 16 febbraio. Il Tribunale ha consentito alla Reggina soltanto il pagamento degli stipendi e delle spese di continuità aziendale.

Foto: logo Reggina