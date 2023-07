L’indiscrezione: il Sassuolo e il rimbalzo Rogerio-Kyriakopoulos-Doig

Il Sassuolo vorrebbe prendere un esterno sinistro, ma prima deve realizzare almeno un’uscita. L’obiettivo è Doig del Verona, nella speranza di poterlo trovare libero quando e se dovesse sbloccarsi un’uscita. Doig piace anche al Torino che fin qui non ha trovato un accordo, ma che insisterà. Rogerio era stato ceduto allo Spartak Mosca per 8 milioni, nel senso che era arrivata un’offerta irrinunciabile a meno di un anno dalla scadenza, ma il Sassuolo ha deciso di non procedere per motivi etici. Ora su Rogerio c’è il timido interesse di altri club, esattamente come ci sono stati alcuni sondaggi anche per Kyriakopoulos (Championship compresa) non approfonditi.

Foto: Twitter Hellas Verona