L’indiscrezione: il PSG prepara l’offerta per Osimhen, può arrivare fino a 150 milioni

Occhio al Paris Saint-Germain: era il nostro titolo di qualche giorno fa che anticipava la possibile irruzione del club francese per Victor Osimhen. Nel bel mezzo di possibili inserimenti di altri club, aspettando il vertice tra De Laurentiis e l’agente Calenda, il club francese ha intenzione di portare una proposta con base 120-125 milioni per avvicinarsi ai 140-150 con i bonus (ma non ci risulta che sia ancora arrivata). Per intenderci non i famosi 180 ventilati ieri dalla Francia. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, ma di sicuro il PSG ha il nome di Osimhen in bella evidenza nella lista. Non a caso negli ultimi giorni ha allentato la morsa su Marcus Thuram. Adesso dobbiamo aspettare che ci sia quel famoso incontro tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen per fare chiarezza, per parlare di rinnovo, forse per preannunciare un’offerta. Di sicuro il Paris Saint-Germain ci proverà, poi sarà il Napoli a decidere.

Foto: Twitter Serie A