L’indiscrezione: il Pescara stringe per Merola

Il Pescara vuole chiudere un colpo importante per la Serie C. Si tratta di Davide Merola, esterno offensivo classe 2000 in prestito al Cosenza ma di proprietà dell’Empoli. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Merola cerca maggiore visibilità e il Pescara ha già mosso passi significativi.

Foto: sito Cosenza