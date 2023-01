L’indiscrezione: il Palermo ci prova per Nestorovski, ma l’attaccante dice no

Il Palermo ha provato a riportare Nestorovski in Sicilia dopo l’esperienza di diversi anni fa. Ci sono stati contatti e anche un pressing che si è accentuato, ma prima di passare attraverso l’Udinese il Palermo ha memorizzato la volontà dell’attaccante di restare a Udine oppure di valutare altre proposte. Il ritorno in rosanero non è previsto tra le opzioni future di Nestorovski.

Foto: sito Udinese