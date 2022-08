Dalla Francia: il Nizza ci prova per Aouar

Il Nizza, appena qualificato per la Conference League, accelera sul mercato. Come riportato da RMC, la pista Houssem Aouar, solo accennata ad inizio mercato, sta guadagnando terreno con il giocatore che non sembra rientrare più nei piani di Peter Bosz, allenatore del Lione.

Il club vorrebbe accontentare il tecnico svizzero, concludendo nel migliore dei modi il suo mercato, ed essere competitiva per tutti gli impegni che il Nizza dovrà affrontare: Ligue 1, Conference League e Coupe de France.

Si attendono sviluppi…

Foto: Twitter Lione