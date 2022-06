Un esterno offensivo per il Lugano. Si tratta di Mirko Mancino, classe 2003, in azione con la Primavera della Lazio nell’ultima stagione. Adesso c’è la concreta possibilità di fare una nuova esperienza in Svizzera, la trattativa con il Lugano è stata avviata in attesa di arrivare a una definizione.

Foto: sito ufficiale Lugano