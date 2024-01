L’indiscrezione: il Lecco valuta anche Ichazo per la porta

Il Lecco vuole prendere un portiere e sta valutando anche il profilo di Salvador Ichazo, portiere uruguaiano classe ’92 in forza al Nacional con un passato in Italia con le maglie di Torino, Bari e Genoa. Ma non è l’unico profilo nella lista del club lombardo. C’è anche Jacopo Furlan, portiere classe ’93 del Perugia, sotto la lente d’ingrandimento.

Foto: logo Lecco