L’indiscrezione: il Foggia non si iscrive, ora Busellato può firmare per il Pescara

Massimiliano Busellato al Pescara. Dopo la nostra anticipazione di qualche giorno fa, la trattativa può entrare nel vivo. Semplicemente perché il Foggia con un comunicato ha annunciato la non iscrizione al prossimo campionato di serie C, un’altra pagina triste nella storia recente del club. Busellato avrebbe lasciato il Foggia a prescindere, ora è libero di firmare per il Pescara.