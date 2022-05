L’indiscrezione: il difensore-bomber Angeli nel mirino di Empoli e Sassuolo

Si chiama Matteo Angeli, compirà vent’anni il prossimo dicembre, adesso è impegnato nella salvezza dell’Imolese. E da questi particolari dipenderà il suo futuro che comunque è già scritto: il difensore centrale piace molto in Serie A. Soprattutto due club gli hanno messo gli occhi addosso e hanno apprezzato la sua stagione, stiamo parlando di Empoli e Sassuolo.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, questo può essere considerato il campionato della sua consacrazione: Angeli ha già segnato 7 gol e in Italia nessuno nel suo ruolo ha un rendimento migliore, ulteriore indizio per fare in modo che le prossime settimane di mercato siano anche le sue.

Foto: Twitter Imolese