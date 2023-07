Il Cosenza conta di ripartire da Mateusz Praszelik. C’è il via libera del Verona per il centrocampista polacco classe 2000 che aveva indossato la maglia rossoblù negli ultimi sei mesi dalla scorsa stagione. Un altro prestito e nessun problema. Praszelik ci sta pensando, in Calabria si è trovato bene, presto potrebbe sciogliere le riserve.

Foto: Instagram Praszelik