L’indiscrezione: il Catania reintegra Marsura

Il Catania sta facendo tutti gli sforzi possibili e immaginabili sul mercato per rendere la squadra sempre più competitiva. Non tutte le scelte di Lodi sono apparse illuminate, anzi, ma non si può certo discutere sull’impegno economico della proprietà per alzare la qualità dell’organico. Intanto, dopo l’arrivo imminente del centrocampista, sta per essere ufficializzato anche il ritorno in lista di Davide Marsura, esterno offensivo classe 1994. Marsura aveva avuto alcune proposte che non si sono concretizzate, adesso il Catania sta per rimetterlo in lista.

Foto: Twitter Catania