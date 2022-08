L’indiscrezione: il Cagliari soffia Dossena alla Reggiana. Domani le visite

Alberto Dossena, difensore classe ’98 in uscita dall’Avellino, era a un passo dalla Reggiana, come vi avevamo raccontato qualche settimana fa. Poi, l’operazione è saltata perchè la Reggiana non è riuscita a chiuderla e il Cagliari, nelle ultime ore, si è fiondato su Dossena e ha raggiunto l’accordo con l’Avellino. Domani il difensore svolgerà le visite con il Cagliari. Il club di Giulini è molto vicino anche all’attaccante Millico in arrivo dal Torino.

Foto: Cagliari Twitter