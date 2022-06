L’indiscrezione: il Cagliari pensa a Lapadula, ma il vero sogno è Coda

Il Cagliari pensa a un grande attaccante per la prossima Serie B. Ci sono da giorni contatti con Lapadula, su Brunori ripetiamo che il Palermo avrà una corsia preferenziale e ovviamente bisognerà trovare tutti gli accordi, ma il grande sogno si chiama Massimo Coda. Quest’ultimo sulla carta è blindato dal Lecce, ma gli scenari potrebbero cambiare se arrivasse una proposta faraonica. Vanno avanti i dialoghi con il Monza: sul tavolo diverse operazioni, mentre Valoti e Mazzitelli sono due contropartite molto gradite non fosse altro perché si tratta di centrocampisti che in B rappresentano un autentico valore aggiunto.

Foto: Twitter Benevento