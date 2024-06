L’indiscrezione: il Bologna ci ha provato per Duran, ma il Chelsea può sorpassare

Il Bologna ha provato ad affondare per Jhon Duran, nei giorni scorsi c’è stata anche una missione di Di Vaio in Inghilterra per capire la fattibilità dell’operazione. Ma per il colombiano classe 2003 in uscita dall’Aston Villa, che ha fretta di cedere, si sta scatenando un’asta. Il Chelsea si è appostato da una settimana, dopo averlo seguito già lo scorso gennaio. E ora i Blues possono anche sorpassare. La valutazione era di 25 milioni più 5-6 di bonus e può crescere. Dinanzi a un’asta con le big di Premier in prima fila il Bologna non può che prendere atto dopo averci provato. Vedremo gli sviluppi.

Foto: Instagram Aston Villa