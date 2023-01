L’indiscrezione: il Benevento non libera Masciangelo

Una lunga trattativa con il Palermo che sembrava a un passo dalla definizione. Ieri il club rosanero aveva ricevuto il via libera per Edoardo Masciangelo, esterno sinistro del Benevento. Ma poi si sono complicate le trattative del club di Vigorito per individuare il sostituto, due o tre piste calde si sono raffreddate. Anche per questo motivo il Palermo ha deciso di andare su Aurelio, classe 2000 del Pontedera, convinto delle qualità del ragazzo.

Foto: Facebook personale