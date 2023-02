L’indiscrezione: il Benevento ci prova, ma Zaza per ora dice no

Il Benevento è in piena emergenza nel reparto offensivo, tra l’altro si è infortunato anche l’ultimo acquisto Pettinari. E anche per questo motivo negli ultimi giorni è stato fatto un tentativo per lo svincolato Simone Zaza, ma senza grandi margini di successo, la risposta per ora è negativa. Zaza è stato sondato anche dalla Salernitana, tuttavia fin qui non ci sono accordi.

Foto: Twitter ufficiale Torino