Il Bari vuole prendere un altro attaccante, nelle ultime ore sta provando a forzare per Andrea La Mantia. Un vecchio obiettivo estivo, attualmente alla FeralpiSalò in prestito dalla Spal, che aveva espresso perplessità per i suoi trascorsi a Lecce. Ma il Bari in queste ore ci sta riprovando, esattamente come segue Puscas del Genoa e ha fatto un sondaggio con il Monza per Maric.

Foto: Sito Genoa