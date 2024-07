L’indiscrezione: il Bari non aspetta più, Ambrosino-Frosinone ai dettagli

Abbiamo raccontato come Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli, fosse un obiettivo concreto del Bari. Ma il club pugliese, stiamo parlando della stessa proprietà, avrebbe voluto Ambrosino al massimo della convinzione, cosa che evidentemente non si è materializzata. E così Ambrosini preferisce raggiungere Vivarini, suo ultimo allenatore a Catanzaro, il Frosinone è in chiusura.

Foto: Instagram personale