L’indiscrezione: Ikoné, atteso un rilancio dal Qatar. Su Kayode…

È atteso un rilancio per Jonathan Ikoné, ormai in uscita dalla Fiorentina. In corsa sia l’Al Duhail che l’Al Arabi, la sensazione suffragata è che si possa chiudere per una base di 10 milioni più bonus. L’inserimento di altri club europei? Nulla escludiamo, ma per il momento nessuna offerta e comunque partiamo dal presupposto che Ikoné in Qatar partirebbe da un ingaggio di circa 4 milioni a stagione. Quanto a Kayode non è incedibile per i motivi che abbiamo spiegato (il titolare è Dodo). La Fiorentina non chiede 40 milioni, neanche 35 e nemmeno 30. L’Aston Villa è partito da una base di 15 milioni, può aggiungere bonus, a 20-22 più bonus si può arrivare alla soluzione. Non è una trattativa che si sbloccherà nei prossimi 3-4 giorni, ma è prevedibile un rilancio dell’Aston Villa.

Foto: Instagram Fiorentina