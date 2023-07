Pietro Iemmello ha raggiunto l’accordo con il Catanzaro per il rinnovo biennale. Oggi c’è stato un incontro in sede alla presenza di Davide Lippi, agente dell’attaccante, è stata trovata la completa quadratura. Non c’erano dubbi sulla conferma di Iemmello, uno degli innegabili artefici della promozione in Serie B, adesso manca solo l’annuncio.

Foto: Instagram Catanzaro